الشهادة الإعدادية 2024| استبعاد 5 رؤساء لجان وإحالة 6 طلاب للتحقيق

أصدرت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عدة قرارات هامة، اليوم السبت، بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية التي بدأت اليوم بامتحان اللغة العربية.

وشمل القرار، استبعاد عدد 5 رؤساء لجان، ومراقبين أوائل ومسؤولي أمن في 5 لجان سير للشهادة الإعدادية لامتحانات آخر العام 2024/2023.

كما جرى إحالة 6 طلاب إلى الشؤون القانونية لاتخاذ القرار المناسب وذلك لحيازتهم الهاتف المحمول.

يأتي ذلك في اطار ضبط سير أعمال امتحانات الشهاده الإعدادية، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،

وأهابت مديريه التربيه والتعليم بمحافظة القليوبية الجميع بالالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، للفصل الدراسي الثاني يبلغ (111750)، موزعين على (440) لجنة، وعدد (1670) طالب وطالبة للإعدادية المهنية موزعين على (9) لجان وعدد (1 ) لجنة لعدد (7) طلاب مكفوفين ، وعدد (5) لجان لعدد (50) لطلاب الصم وضعاف السمع ، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:



السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.