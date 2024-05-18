استقرار حالة الطقس ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

تستعد شواطئ الإسكندرية يشكل مستمر لاستقبال المصطفين من داخل وخارج المحافظة، بعد استقرار حالة الطقس، ورفع الرايات الخضراء في شواطئ بالقطاعين الشرقي و الغربي ومنطقة العجمي.

وسجلت درجات الحرارة 34 ونسبة رطوبة 34%، وسرعة رياح سجلت 11 كم/ ساعة، حيث ابدعت الطبيعة فى رسم لوحة فنيه متكاملة من هدوء لحاله البحر، وقلة نسب الاشغال علي الشواطئ لاعتدال درجة الحرارة.

وتنوه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على عدم دفع اي إكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية اتواصل معاهم، وعدم إلقاء اكياس الحلويات فى البحر أو علي الرملة للمساعدة في أن تكون الشواطئ جميلة، ودورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.