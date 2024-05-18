جوميز: نبذل أقصى جهد للفوز بالكونفيدرالية

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة نهضة بركان صعبة جداً، وفريق نهضة بركان منافس قوي.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" شيكابالا خارج قائمة لقاء الغد للإصابة، وكلا الفريقين وصلا للنهائي من قبل، ونستطيع أن نقول أن المباراة حوالي 180 دقيقة والآن نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة في لقاء الغد بمثابة الشوط الثاني".



وتابع :" نعلم أن الزمالك أكبر من نهضة بركان وجميع المشجعين يعلمون ذلك، ونتطلع لقلب النتيجة لمصلحة الفريق من أجل تحقيق الفوز".



وأوضح جوميز :" لا أقول أن نهضة بركان فريق سيئ ولكني أقول أن الزمالك كنادي أكبر من نهضة بركان ولا أريد تحريف إجابتي".

وأشار قائلا:" نريد مباراة عادلة غداً، وسنبذل قصارى جهدنا في اللقاء من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

وأردف :" نهضة بركان كان أفضل من الزمالك في بداية لقاء الذهاب، وسجل هدفين ولكن الزمالك نجح في العودة وتسجيل هدف، وأحترم نهضة بركان ولاعبيه وجهازه الفني، وأرغب أن تكون هناك عدالة في المباراة ويربح الفريق الأفضل في الملعب".



ونوه :" أوباما وشلبي عادا للفريق وسيشاركان في تدريب اليوم، ومتاحين لمباراة الغد ، والبنيني سامسون لاعب جيد، وأحياناً يشارك في مركز الجناح ويدخل إلى العمق مثلما حدث في مباراة دريمز الغاني وسجل هدف من نفس المركز".



ولفت المدير الفني :" وجود ضغط على الفريق أمر طبيعي عندما نصل لهذا المستوى ونخوض نهائي بطولة قارية، ونخوض المباراة في ملعبنا وأمام جماهيرنا بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا في الملعب".



وفيما يخص استبعاد محمود علاء وبعض اللاعبين قال :" هذا قراري ومحمود علاء لاعب كبير جداً، وعندما يكون جاهز بدنياً سيتواجد مع الفريق".



وتابع :"فريق نهضة بركان لديه نقاط قوة، وفي حالة اعتماد الزمالك فقط على خوض مباراة الإياب على ملعبه فسيخسر فريقه المباراة، ولابد من بذل أقصى جهد في اللقاء".



واختتم المدير الفني قائلاً:" أتمنى أن تكون مباراة الغد قوية وممتعة للجميع ويستطيع الزمالك الفوز في نهاية المباراة".



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.