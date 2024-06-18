إقبال ملحوظ على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

مع الساعات الأولى من صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك إقبال ملحوظ على شواطئ الإسكندرية، حيث تخطت نسب الإشغال 70% فى القطاع الشرقي.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم 18 يونيو، 28 درجة، وارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 68%، وسرعة رياح 18 كم/ ساعة.

وكشف السياحة والمصايف عن حالة البحر الأبيض المتوسط والتي جاءت من هادئة إلى متوسطة في القطاع الشرقي وتم رفع الرايات الخضراء والصفراء، اما عن القطاع الغربي يوجد ارتفاع للأمواج لذا تم رفع الراية الحمراء، وأكدت على الالتزام باتباع تعليمات فرق الإنقاذ حرصا على سلامتكم.

وتواجد مفتشي الإدارة بكافة الشواطئ للمتابعة والمرور لإحكام السيطرة وتحقيق أقصى درجات الإنضباط، ومن أجل التاكد من عدم دفع الإكرامية العامل ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل معهم.

وحذرت من إلقاء اكياس الحلويات والعصاير او اي مخلفات فى البحر أو علي الرملة، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حافظا علي الآداب العامة للطريق، دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.