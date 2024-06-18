الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان الحوار الـ39 بشأن حقوق الإنسان والعلاقات المشتركة

عقد الاتحاد الأوروبي والصين الجلسة التاسعة والثلاثين للحوار المشترك بشأن حقوق الإنسان وتعزيز العلاقات المشتركة في مدينة تشونجتشينج الصينية.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الحوار الأخير سمح بإجراء مناقشات متعمقة حول نطاق واسع من تطورات حقوق الإنسان وحقوق العمل في كل من الاتحاد الأوروبي والصين.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي اعترف أيضًا بإنجازات الصين التنموية التي أدت إلى تخفيف حدة الفقر بشكل كبير بين سكانها في حين قدمت بكين معلومات عن قوانينها وإجراءاتها التي تعطي الأولوية بوضوح للأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

وشجع الاتحاد الأوروبي- خلال الحوار - الصين على الالتزام بجميع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وهيئات المراقبة لتقييم سجل حقوق الإنسان لديها ومعالجة توصياتهم لتحسين الأطر السياسية والتشريعية ذات الصلة، بينما اتفق الجانبان على أهمية دعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وناقش الطرفان كيفية تحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويين العالمي والمحلي، حيث شدد الاتحاد الأوروبي على أن هذه الأعمال يجب أن تحدث على قدم المساواة مع الحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان، سواء كانت مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، مترابطة ومتسقة ولها نفس القدر من الأهمية وضرورية بنفس القدر لحماية الكرامة الإنسانية.

واستعرض الطرفان فرص تعزيز التعاون في الإطار متعدد الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتغير المناخ وحقوق المرأة والطفل، وكذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

