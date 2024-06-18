مجلس الدولة الصيني: نخطط لاتخاذ إجراءات رئيسية لزيادة تعميق الإصلاح الشامل

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، اليوم الثلاثاء، إن الصين تخطط لاتخاذ إجراءات رئيسية لزيادة تعميق الإصلاح بشكل شامل وتوسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد، مبينا أن بيئة الأعمال في الصين ستواصل التحسن.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الصيني - خلال حضوره اجتماع المائدة المستديرة الصيني - الأسترالي الـ7 للرؤساء التنفيذيين مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز - أن " الصين وأستراليا تستفيدان من التنمية لدى الطرف الآخر وتشكلان معا مجتمع مصالح مشتركة وثيق"، موضحا أن "البلدين تتمتعان بنقاط قوة اقتصادية تكاملية وهما شريكا تعاون طبيعيان".

وتابع - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن "التعاون الثنائي بين البلدين يتمتع أيضا بآفاق واسعة ويعتبر قوة مهمة لتحقيق استقرار سلاسل الصناعة والإمداد وتعزيز النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأستراليا يجب أن يوضع في سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ومن الضروري النظر إليه من منظور شامل واستراتيجي لفهم الاتجاه العام بشكل أفضل".

