الرئيس الأمريكي يرحب بدعم حلفاء الناتو لأوكرانيا

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالخطوات التي يتخذها حلفاء الناتو لدعم أوكرانيا وتعميق الشراكات، بما في ذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكر البيت الأبيض -في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء- أن اللقاء جاء قبل قمة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو المقرر انطلاقها في واشنطن العاصمة شهر يوليو المقبل، والتي سيستضيفها بايدن.

وأشار البيان، إلى أن بايدن وستولتنبرج ناقشا أيضًا التقدم الكبير في الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك 23 دولة في الناتو في طريقها للالتزام بمستوى الإنفاق الدفاعي بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي زيادة بأكثر من الضعف منذ تولى بايدن منصبه.

