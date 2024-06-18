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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية: بدء إضراب الأطباء احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة مقاعد كليات الطب

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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بدأ الأطباء في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل للاحتجاج على خطط الحكومة الرامية إلى زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار ألفي طالب بدءا من العام المقبل.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رابطة الأطباء في كوريا الجنوبية أعلنت عن مسيرة احتجاجية لمدة يوم واحد اليوم، حيث احتشد نحو 20 ألف طبيب بالقرب من البرلمان في العاصمة "سول".
بدورها، من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الكورية الجنوبية أن نحو 4 % من العيادات الخاصة البالغ عددها 36 ألف أبلغت الحكومة بإغلاق أبوابها اليوم للانضمام للمسيرة الاحتجاجية.

وتسعى الحكومة في كوريا الجنوبية لرفع عدد المقبولين في كليات الطب، لمعالجة ما تصفه بأنه أقل نسبة عدد أطباء إلى عدد السكان بين الدول المتقدمة، إلا أن الأطباء يقولون إن القرار من شأنه الإضرار بجودة الخدمة والتعليم الطبي.
 

كوريا الجنوبية سول اضراب