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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

خبيرة فى علوم الفلك: مكانة أفضل لمواليد 18 يونيو 2024 خلال الفترة المقبلة

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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كشف كارمن شماس خبيراء الأبراج وعلوم الفلك عن طبيعة مواليد 18 يونيو.. 2024 وما يحمل لهما التاريخ من إيجابيات تساعدهم على تغير مكانتهم إلى الأفضل.

وقالت  وفقا لما نشرته على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة إن طبيعة مواليد 18 يونيو 2024 تحمل إيجابيات تعنى الكثير للشباب مما يحفز دورهم فى انتقالهم لمكانة أفضل لما لديك إصرارا وروحا قتالية، كما أنك واسع الأفق وموهوب في التعبير عن نفسك، لكنك تميل للاعتماد على الآخرين.

وتابعت:  نصيحة: عام 2024 يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو أسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك، وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

الابراج علم الفلك مواليد 18 يونيو التاريخ إيجابيات