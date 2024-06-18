الأرصاد: استمرار الطقس الحار حتى بداية الأسبوع المقبل وارتفاع نسب الرطوبة

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا طفيفا في درجات الحرارة منذ بداية أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد موجة شديدة الحرارة ضربت البلاد ووصلت درجات الحرارة خلالها الى 45 درجة على القاهرة الكبرى و48 على جنوب البلاد ولكننا حاليا نشهد حرارة 37 على القاهرة بينما جنوب البلاد شديد الحرارة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية مصر الاولى، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام ولكن بمعدل طفيف، مشيرا إلى أن السواحل الشمالية تختلف عن باقي محافظات الجمهورية لكونها تسجل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصل إلى 30 درجة.

وتابع عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة مرتفعة خاصة على السواحل الشمالية مما يشعرنا بحرارة الطقس، لافتا إلى أن هذا الطقس مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل نظرا لتأثرنا بمنخفض الهند الموسمي.