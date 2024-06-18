حبس حداد بتهمة إشعال النيران في زوجته بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان حبس حداد مسلح 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بسكب كمية من البنزين على زوجته وإشعال النيران فيها داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "هانم.م .ع" 34 عامًا ربة منزل ومقيمة بالحي 31 بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان مصابة بحروق من الدرجة الأولى ولتفاقم إصابتها بنسب حروق بلغت 100% تقريبًا تم تحويلها لمركز ههيا للحروق لإسعافها وتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص وسماع أقوال أسرة المصابة اتهمت الزوج ويدعى "إبراهيم. س" 38 عامًا حداد مسلح بسكب "بنزين" على نجلتهم فجر أمس وأشعل فيها النيران.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبتقنين الإجراءات تم ضبط الزوج المتهم وانتقل فريق من النيابة العامة لسماع أقوال الزوجة المصابة وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.