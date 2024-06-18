انهيار جزئي لعقار قديم بمنطقة كامب شيزار وسط الإسكندرية

أغلق شارع بورسعيد بمنطقة كامب شيزار، وسط الإسكندرية ، وذلك بعد انهيار جزئي لعقار قديم ومنع أي شخص من المرور في الشارع وذلك لحين انتقال الأجهزة المعنية من الحي والمحافظة والأجهزة الأمنية إلى موقع الانهيار، خاصك بعد تلقي بلاغ من الأهالي بانهيار جزئي لعقار قديم .

وقال أحد الأهالي في المنطقة، إنهم تفاجئوا بأصوات الانهيار ووقوع اجزاء منه وتم إبلاغ النجدة والحي، مشيرا إلى أن الانهيار لم يسفر عن اي اصابات بين السكان او المارة في الشارع.

كانت محافظة الإسكندرية، أعلنت حالة الطوارئ القصوي وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحي ورفع درجة التأهب في حميع احياء المدينة الساحلية.

وشهدت مدينة الاسكندرية مؤخراً انهيار عقارات قديمة، سبق وأصدر قرار ترميم أو إخلاء لها من قبل ساكنيها، وهناك عقارات اودت بحياة الأشخاص، وتخريب سيارات البعض الاخر.