أستاذ مناخ: الدول الصناعية لا تهتم بالتغيرات المناخية ومستمرة باستخدام الوقود الإحفوري

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إنَّه وسط التغيرات المناخية التي تحدث في مختلف مناطق العالم كان هناك توقع لهذه الظواهر الجوية المناخية بأنها ستكون عنيفة وقد تكون أعنف في السنوات القادمة، نظراً للتغير المناخي الموجود على مستوى سطح الكرة الأرضية وطبقات الجو العليا.

وتابع «قطب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدول الصناعية الكبرى لا تولي اهتماماً بهذه التغيرات المناخية ومستمرة في استخدامها لطاقة الوقود الإحفوري ودعمها للحروب التي تستخدم أسلحة نووية فتاكة يتصاعد منها غازات قاتلة لحياة الإنسان والكائنات الحية جميعاً، مثل غاز الميثان أو مجموعة غازات الكربون.

وأكد أنَّ هذه الدول لا تولي اهتماماً بالقدر الكافي في مشروعاتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية وفقا للتوصيات التي تقرها المؤتمرات الدولية في كل عام.

وأشار إلى الفيضانات التي تضرب أجزاء من ولاية تكساس الأمريكية جراء الأمطار، فيما المحكمة العليا في لندن تقضي بعدم قانونية خطة مناخية حكومية.