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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن 6 أشهر لمتهم باستعراض القوة في مصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 6 أشهر لاتهامهم باستعراض القوة في مصر القديمة.

واسندت النيابة العامة للمتهم عبد العزيز.ن، وآخرين سبق الحكم عليهم انهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة استعرضوا  القوة ولوحوا بالعنف ضد  ضد المجني عليه عيد.ع،  وكان بقصد ترويعة  والحاق الأذى المادي والمعنوي وفرض السطوة عليه، بأن تجمع المتهمون وتوجهوا إلى مكان المجني عليه حال حمل الأول سلاح ناري وما أن ظفروا به اعتدوا عليه بتلك الأسلحة النارية.


وكشف أمر الإحالة أن المتهمون احرزوا بغير ترخيص  سلاح ناري وفرد و خرطوش

استعراض القوة الأسلحة النارية التجمع الخامس