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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بتصويت الجماهير.. هدف إمام عاشور في مرمى الإسماعيلي الأفضل في الجولة الـ20

احتفال إمام عاشور
احتفال إمام عاشور بالهدف الأول مع الأهلي في الدوري
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كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن أفضل هدف في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز التي اقيمت خلال الاسبوع الماضي .

واختارت رابطة الأندية المحترفة هدف إمام عاشور لاعب الأهلي في شباك الإسماعيلي، الأفضل في الجولة.


ونشر حساب رابطة الأندية عبر موقع “إكس” فيديو لهدف إمام عاشور في مرمى الإسماعيلي، وعلق عليه: أول أهدافه وهدف الجولة، بتصويت الجماهير هدف إمام عاشور هو الأفضل في الجولة 20 من الدوري الممتاز.

https://twitter.com/i/status/1786724474756141148


وسجل إمام عاشور أول أهدافه بقميص الأهلي في الدوري الممتاز، أمام الإسماعيلي، منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية الماضية.
و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة، في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري.

رابطة الأندية المصرية المحترفة مسابقة الدورى الممتاز هدف إمام عاشور الأفضل في الجولة