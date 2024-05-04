ألمانيا قدمت مساعدات بقيمة 32 مليار يورو لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية

قالت الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، سفينيا شولز، إن بلادها قدمت حوالي 32 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا منذ بداية الحرب الشاملة التي شنتها روسيا في 24 فبراير 2022.

وأوضحت شولز في تصريح لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت أن الحكومة الفيدرالية الألمانية تمكنت من تزويد أوكرانيا بحوالي 32 مليار يورو منذ بداية الحرب الروسية عام 2022 على شكل دعم مدني أو مدفوعات مباشرة أو أسلحة.

ووفقا لشولز، قدمت الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تترأسها، حوالي 1.3 مليار يورو من الدعم. ويتم استثمار أموال الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، على وجه الخصوص، في إعادة إعمار المجتمعات الإقليمية والتنمية الاقتصادية وتوفير السكن للنازحين داخليًا.

كما تدعم الوزارة الشركات في تدريب الموظفين المؤهلين وتعزيز إمدادات الطاقة التي تستهدفها دائما القوات الروسية. وتلعب ألمانيا أيضًا دورًا نشطًا للغاية في مجال المساعدة في مجال الرعاية الصحية.

وقالت شولز: "تلعب المستشفيات والرعاية الطبية والمتخصصون دورًا حاسمًا في زمن الحرب، لكن الدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص المصابين بصدمات الحرب مهم أيضًا. ولهذا السبب نعمل بنشاط بشدة في هذا الشأن".

وقالت إن ألمانيا تزود العيادات المتنقلة والمرافق الطبية بمعدات التشخيص والاختبارات، وإنشاء مراكز إعادة التأهيل، وما إلى ذلك. وهناك 18 شراكة ألمانية أوكرانية بين العيادات، وبفضلها تتلقى المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأوكرانية الدعم المالي وتستفيد من التعليم والتدريب ونقل المعرفة.