الدوري الإسباني.. ريال مدريد بالاحتياطي أمام قادش في مهمة حسم اللقب

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه لمباراة قادش، اليوم السبت، ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد عودة الحارس تيبو كورتوا بعد غيابه عن آخر 3 مباريات بسبب الإصابة، وتضمنت التشكيلة أيضا تغييرات كثيرة في خط الدفاع والوسط، حيث شارك فران جارسيا بدلا من داني كارفخال، وكامافينجا بدلا من تشواميني، وإبراهيم دياز بدلا من فالفيردي، وأردا جولر بدلا من فينسيوس وخوسيلو بدلا من بيلينجهام.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، إيدير ميليتاو، ناتشو، كارفاخال.

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، سيبايوس، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: أردا جولر، خوسيلو.

ويواجه ريال مدريد فريق قادش في مباراة تبدو سهلة على الورق، حيث يحتل قادش المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة ويصارع من أجل البقاء في الدوري.

ويمكن لريال مدريد حسم لقب الدوري في هذه المباراة في حال فوزه وتعثر برشلونة في مباراته ضد جيرونا في وقت لاحق، حيث يحتل الملكي المركز الأول برصيد 84 متقدما بفارق 9 نقاط عن النادي الكتالوني الوصيف.