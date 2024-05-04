آرسنال يسحق بورنموث بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

واصل آرسنال عروضه المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق فوزا مستحقا على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-0، في إطار الجولة 36 من المسابقة.

فرض أرسنال سيطرته على مجريات اللقاء منذ صافرة البداية، وضغط على مرمى بورنموث بكثافة بحثا عن هدف مبكر.

أثمر ضغط أرسنال عن هدف مستحق قبل نهاية الشوط الأول، حيث حصل كاي هافيرتز على ركلة جزاء، ونجح بوكايو ساكا في ترجمتها إلى هدف ينهي الشوط الأول بتقدم أرسنال 1-0.

حاول بورنموث العودة في الشوط الثاني، وكثف من هجماته على مرمى أرسنال، ولكن دفاع الجانرز كان صامدا وحافظ على نظافة شباكه.

نجح أرسنال في حسم النتيجة لصالحه في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث أضاف لياندرو تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل أن يسجل ديكلان رايس الهدف الثالث في الدقيقة 97.

بهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي سيخوض مباراته ضد ولفرهامبتون في وقت لاحق اليوم.