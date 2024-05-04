جانتس: لم يصلنا رد حماس بعد والمجلس الحربي سيناقش الرد فور وروده

صرح عضو المجلس الحربي الإسرائيلي، بيني جانتس، بأنه لم يصل إلى الجانب الإسرائيلي أي رد رسمي من حركة حماس حتى الآن.

وأكد جانتس أن المجلس الحربي سينعقد فور تلقي الرد لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة.

في سياق متصل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية يوم السبت أن إسرائيل لن تلتزم بأي بنود متعلقة بالهدنة قبل أن تتضح مدى مرونة حركة حماس واستعدادها للتفاوض.

وأكدت الهيئة أن الوفد الإسرائيلي لن يتوجه إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات قبل أن تقدم حماس ردها الرسمي على مقترح التهدئة المطروح.

من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في حركة حماس موافقة الحركة على المرحلة الأولى من اتفاق وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن. وأشار المصدر إلى أن هذه الموافقة مشروطة بضمانات أمريكية بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة بعد 124 يومًا، وذلك عند اكتمال المراحل الثلاث للاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أكدت مرارًا وتكرارًا رفضها لإنهاء الحرب في غزة كجزء من أي صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن.

وتصر إسرائيل على القضاء على ما تبقى من حركة حماس في القطاع.

وعلى صعيد المفاوضات، أكد مصدر مصري رفيع المستوى يوم السبت أن المفاوضات التي تستضيفها القاهرة للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة تشهد تقدمًا ملحوظًا.

ووصل وفد من حركة حماس إلى مصر يوم السبت لمواصلة المباحثات حول اتفاق هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أكدته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت القناة، نقلًا عن مصدر مصري رفيع المستوى، عن "تقدم ملحوظ تشهده المفاوضات".

وأشارت القناة إلى أن الوفد الأمني المصري الذي يتولى إدارة المفاوضات "توصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف".