"أسوشيتد برس": حماس لا تزال صامدة وتخوض معركة شرسة مع جيش الاحتلال

أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، الخميس، أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر علي عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، لا تزال حركة حماس صامدة وتخوض معركة شرسة مع جيش الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلي أن حماس تعيد تجميع صفوفها في بعض المناطق الأكثر تضررا في شمال غزة، وتستأنف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

ولفتت إلي أن تل أبيب حققت في البداية تقدما تكتيكيا ضد حماس، بعد قصف جوي مدمر مهد الطريق لقواتها البرية. لكن هذه المكاسب المبكرة أفسحت المجال لصراع طاحن مع الحركة، التي لا تزال قادرة علي التكيف مع ظروف القتال، ما أدي إلي شعور متزايد بين العديد من الإسرائيليين بأن جيشهم يواجه خيارات سيئة فقط.

ونوهت الوكالة إلي أن ظروف الحرب بين حماس والاحتلال جذبت مقارنات مع الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان.