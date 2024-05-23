“رجال أعمال الإسكندرية” تبحث الفرص الاستثمارية والصناعية بالمحافظة

نظمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية ندوة بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج دراسة " رؤية اقتصادية للإسكندرية"، والتي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومدير الأبحاث بالمركز، والدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة الياباينة ببرج العرب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب أكاديمين، حيث تطرقت الدراسة إلى إمكانيات الاسكندرية التي تؤهلها بشكل قوي لتكون العاصمة الثانية لمصر.

و سلطت الدراسة الضوء على عددٍ من الفُرص الاستثمارية والصناعية والسياحية واللوجستية في عاصمة مصر الثانية الإسكندرية، وذلك في ضوء النتائج التي عرضتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير الأبحاث للمركزي المصري للدراسات الاقتصادية مع فريقها البحثي.

و لفت الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة اليابانية إلى دور الجامعات في إعداد الكوادر بما يصُب في صالح سوق العمل، بالإضافة إلى دور الجامعات في البحوث والتطوير مما يدعم تنافسية الشركات.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الاسكندرية بها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة التي تحتاج لتسليط الضوء وبذل مزيد من الجهود للاستفادة منها، مقدمة عدة مقترحات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في الثغر، والتركيز على عددًا من الصناعات كالصناعات الكيماوية والنسيجية والغذائية، والتي تصب جميعها في صالح تحسين بيئة الأعمال في الاسكندرية.

وتطرقت الدراسة، التي عرضها عدد من الفريق البحثي بالمركز ، إلى ضرورة تكثيف الجهود البحثية الخاصة بالإسكندرية خاصة في إطار فرص صناعات التغذية، بما يتناسب مع التوزيع النسبي لصناعة الأغذية على المستوى الجغرافي للأحياء بالمحافظة، فقد بيًّنت الدراسة أن إجمالي نسبة عدد المُشتغلين في هذه الصناعة بحافظة الإسكندرية 12% من العاملين، لتحتل بذلك المرتبة الثانية كثاني أكبر مُشغِل في هذا النشاط بعد مُحافظة القاهرة.

ونبهت الدراسة إلى أهمية الاستثمار وإقامة المشروعات في عدد من الأنشطة الفرعية في الإسكندرية، من بينها الصناعات الكيماوية، الألياف والخيوط الصناعية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، صناعة الزيوت والدهون النباتية والمنتجات السمكية، كما قدمت الدراسة مؤشرات كلية لكافة القطاعات، مُرفقًا بها مقترحات التطوير.

من جانبه، قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن المقُترحات التي خلُصَّت إليها الدراسة تفتح آفاق عديدة للمستثمرين، وذلك في إطار إقامة مشاريع الربط اللوجستي والتواصل، إضافة إلى الاهتمام بالإسكندرية على الصعيد الصناعي، والتعليمي، إذ بادرت الدراسة بالتركيز على الاستثمار في عددٍ من المناطق كبرج العرب، والعامرية واقتراح ربطهم بالمدينة الصناعية بالعلمين.، فيما لاقى مُقترح أهمية تعمير مدينة برج العرب قبولاً من أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية وشهد تفاعُلاً كبيرًا.