مراجعة تراخيص ووسائل الأمان بمعديتي دناصور وزاوية البقلي بالشهداء

وجه طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، إلى المتابعة المستمرة ومراجعة تراخيص المعديات العاملة بنطاق مركز الشهداء والتأكد من توافر كافة المعايير والاشتراطات الفنية، ومقومات السلامة، فضلاً عن التأكد من الالتزام بالحمولة المقررة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقام اليوم محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي برفقة مدير شؤون البيئة بمجلس المدينة بفحص التراخيص واحتياطات الأمن والسلامة بمعدية قرية دناصور.

وراجع سكرتير الوحدة القروية بزاوية البقلي برفقة مدير شؤون البيئة بمجلس المدينة تراخيص معدية القرية وتفقد احتياطات الأمن والسلامة وأساليب النجاه بالمعدية حفاظاً على أرواح المواطنين.

تواصل أعمال استقبال طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم، أعمال تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء خلال الفترة الصباحية اليوم بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ومديري التفتيش المالي والإداري والإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي، مؤكداً تواصل الأعمال بالفترتين الصباحية والمسائية بجميع أيام الأسبوع حتى انتهاء تواجد المواطنين تماماً بالمركز التكنولوجي تخفيفاً للتزاحم وتيسيراً على المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، عدم قبول ملفات التصالح للمخالفات بعد ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ وذلك وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

رئيس المدينة يتفقد عمارات سكن كريم بقرية زاوية البقلي

كما تفقد طارق أبو حطب يرافقه عايدة نعيم رئيس الوحدة القروية بزاوية البقلي عمارتي سكن كريم بالقرية بواقع 16 وحدة سكنية.

والجدير بالذكر أنه تم إنشاء 18 عمارة سكنية بواقع 144 وحدة سكنية مرفق بها عدد من الحظائر مساوية لعدد الوحدات بالعمارات وذلك بعدد من قرى مركز الشهداء، حيث تم إنشاء ستة عمارات بكفر سرسموس، وعمارتين بدراجيل، وأربعة عمارات بكفر السوالمية، وأربعة عمارات بالعزبة الحمراء.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".