البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 1.5 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 1.837 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 27,205.14 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 11,711.2 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 5,940.01 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.59%، ليغلق عند مستوى 8,587.17 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.02% ليغلق عند 33,365.54 نقطة، وكذلك مؤشر EGXSP بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 5,306.03 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 116.9 مليون جنيه، 108.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 226.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 5.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 661.3 مليون سهم، من خلال 87.4 ألف صفقة منفذ.