إحباط محاولة تهريب لوازم سجائر إلكترونية بجمارك مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة سعد عبادي من ضبط محاولتي تهريب كمية من لوازم السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها وقانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران العربية اشتبه محمود غنيم رئيس الوردية ومحمد عبد السلام رئيس قسم الحركة في الراكب م.ج.م والراكب ا.م.ع مصريين الجنسية ، بتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صالح وأحمد كامل مأموري الفحص وشريف حسن مدير الإدارة أفادوا بالاشتباه في ٣ حقيبة تخص الراكب الاول و ٢ حقائب تخص الراكب الثاني حيث تلاحظ وجود أجسام غريبة و كثافات مختلفة بهم

بالعرض علي وليد عيسى مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين من نورهان غازي وصفيه مصطفى مأموري الحركة ومحمد جمال مأمور الأمن الجمركي وصالح حميده رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى فتبين وجود 1260 قطعة مستلزم سجائر و شيشة الكترونية cartridge بحقائب الراكب الأول و 810 قطعة من ذات الصنف السابق cartridge سجائر و شيشية الكترونية بحقائب الراكب الثاني وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 207 ألف جنيه .

وقرر سعد عبادي المشرف على الإدارة العامة لجمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 5 و 6 لسنة 2024 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .