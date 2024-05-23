 "حفضل أغني".. تجمع ماريتا الحلاني وأدونيس لأول مرة

طرحت الفرقة اللبنانية أدونيس أغنية جديدة بالتعاون مع الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بعنوان “حفضل أغني”، وتم تصوير العمل في العاصمة الفرنسية باريس بين الشوارع ومحطات المترو.

الفيديو من توقيع المخرج إيلي سلامة، وتلعب خلاله ماريتا دور جاسوسة غامضة تلاحق أعضاء الفرقة.

‎أغنية "حفضل أغني" من كلمات وألحان أنطوني أدونيس، المغني الرئيسي للفرقة، من توزيع عمر شومالي، وتمزج بين اللهجة المصرية واللبنانية في أول عمل مشترك يجمع بين أدونيس وماريتا.

‎يتزامن إطلاق ديو "حفضل أغنّي" مع جولة أوروبية لفرقة أدونيس، كما تأتي الأغنية في مستهل رحلة ألبوم الفرقة الجديد، والمقرر ظهوره للنور خلال الأشهر المقبلة، ويأتي بعد قرابة عام ونصف من صدور ألبومها السادس حديث الليل، والذي ضم في جعبته تسع أغنيات، من بينها "استثنائي" و "بس بحال".

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