رئيس أشمون يتابع بدء أعمال الرصف بشارع محمد فريد

تابع خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة المهندسة صفاء الفوال مدير إدارة المشروعات، بدء أعمال الرصف بشارع محمد فريد بمدينة أشمون والذي يتم رصفه بطول حوالي 550م بداية من تقاطع شارع سعد زغلول وحتي تقاطع الطريق الدائري ضمن خطة الرصف التي تتم بشوارع المدينة.

من جانبة أكد النمر أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.

إستمرار توافد المواطنين علي المركز التكنولوجي للتقدم بطلبات التصالح

كما قام رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة ولاء سعيد مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمتابعة تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم المعيشية وذلك بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس مدينة أشمون طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتنفيذ الإجراءات وإتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء، موجه بضرورة إنهاء كافة الموضوعات والأعمال المتعلقة بالملف، وتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز .

وفي السياق ذاته شدد النمر على ضرورة العمل الجاد والمستمر والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والتيسير علي المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع علي رأس أولوية الدولة ، مناشداً جموع المواطنين بمركز ومدينة أشمون الذين لديهم مخالفات والراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء سرعه تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصاً علي سلامة المبنى الخاص بهم من تنفيذ قرار الازالة له.