سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2024

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استفسارات وأسئلة طلاب الثانوية العامة 2024.ـ ونشرت الوزارة ( س وج) لأبرز وأهم التساؤلات حول الامتحانات، وكانت الوزارة أعلنت تلقي استفسارات طلاب الثانوية العامة 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إنه حرصا على التفاعل معكم يسعدنا استقبال كافة استفساراتكم وأسئلتكم حول امتحانات الثانوية العامة من خلال التعليقات على هذا المنشور وسنقوم بالرد عليها.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 /2023، 10 يونيو المقبل بالامتحانات غير المضاف.

كما تنطلق الامتحانات الأساسية للثانوية العامة 2024، 22 يونيو المقبل، ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، قرابة 800 الف طالب.