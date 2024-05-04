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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن للمتهم بهتك عرض فتاة في مصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن عام لاتهامه بهتك عرض فتاة في مصر القديمة.


وأسندت النيابة العامة للمتهم، لأنه في غضون عام ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة هتك عرض المجنى عليها سلمى.م.  والتي لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن الامس مناطق عورتها وعاشرها معاشرها الأزواج برضا منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وكشفت الحيثيات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة من حيث أن واقعة الدعوى حسيما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة انه على اثر علاقة عاطفية جمعت بين المتهم والمجنى عليها والتي لم يتجاوز عمرها الثمانية عشرة سنة تطورت تلك العلاقة إلى أن واقعها المتهم عدة مرات وعاشرها معاشرة الأزواج برضاها حتى اكتشفت حملها فبادرت إلى اخبار والدتها التي أبلغت عن الواقعة، وقد اقر المتهم بارتكاب الواقعة.

وحيث أن الواقعة على الصورة السالف بيانها قد تكاملت أركانها القانونية واستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من شهادة كل من المجنى عليها سلمى احمد عبد السلام محمود واحمد عبد السلام محمود جبر وأميرة جمال الدين محمد الحديدي والنقيب محمود محمد محمد كمال والرائد احمد محمد سمير عمر سالم وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة وأمام هذه المحكمة وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي.

إرتكاب الواقعة التقرير الطبي التجمع الخامس