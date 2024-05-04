كشف ملابسات مقتل عامل ونجله بقنا.. وضبط مرتكب الواقعة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بالعثور على جثتى عامل ونجله، بدائرة المركز.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز) وقرر بقيامه بإيهام العامل برغبته فـى شراء (بندقية آلية - طبنجة) منه فقام بإستدراجه ولدى وصوله ونجله باغتهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياتهما وإستولى على السلاحين الناريين وهاتفى محمول ولاذ بالهرب.

جرى بإرشاده ضبط (البندقية الآلية المستخدمة فـى الواقعة - السلاحين المستولى عليهما - عدد من الطلقات - هاتفى المحمول المشار إليهما).



واتخذت الاجهزة الامنية المعنية الإجراءات القانونية.

