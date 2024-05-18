قتال عنيف في شمال غزة مع بدء تدفق المساعدات من الرصيف العائم.. والمدرعات الإسرائيلية تتوغل في قلب جباليا

اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مقاتلي حماس في الأزقة الضيقة في جباليا بشمال غزة يوم الجمعة في أعنف الاشتباكات منذ عودتها إلى المنطقة قبل أسبوع بينما هاجم نشطاء في الجنوب دبابات محتشدة حول رفح.

وقال سكان إن المدرعات الإسرائيلية توغلت حتى السوق في قلب جباليا أكبر مخيمات اللاجئين التاريخية الثمانية في غزة وإن الجرافات تهدم المنازل والمتاجر في طريق التقدم.

وقال أيمن رجب، أحد سكان غرب جباليا، عبر أحد تطبيقات الدردشة: "الدبابات والطائرات تمسح الأحياء السكنية والأسواق والمتاجر والمطاعم وكل شيء. كل هذا يحدث أمام عالم الأعور".

فيما أشارت إسرائيل إلى أن قواتها طهرت جباليا قبل أشهر في حرب غزة التي اندلعت بعد الهجمات القاتلة التي قادتها حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها عادت لمنع المسلحين الإسلاميين من إعادة التجمع هناك.

وفي جنوب قطاع غزة، تصاعد دخان كثيف فوق رفح، حيث أدى الهجوم الإسرائيلي المتصاعد إلى فرار مئات الآلاف من الأشخاص مما كان أحد أماكن اللجوء القليلة المتبقية.

وقال ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في جنيف: "الناس مرعوبون ويحاولون الفرار"، مضيفاً أن معظمهم كانوا يتبعون الأوامر بالتحرك شمالاً نحو الساحل ولكن لا توجد طرق أو وجهات آمنة.

ومع احتدام القتال، قال الجيش الأمريكي إن الشاحنات بدأت في نقل المساعدات إلى الشاطئ من الرصيف العائم المؤقت ، وهو الأول الذي يصل إلى الجيب المحاصر عن طريق البحر منذ أسابيع.

وقال برنامج الأغذية العالمي، الذي يتوقع وصول الغذاء والمياه والمأوى والإمدادات الطبية عبر الرصيف العائم، إن المساعدات نقلت إلى مستودعاته في دير البلح بوسط غزة وأبلغ الشركاء أنها جاهزة للتوزيع.

وأكدت الأمم المتحدة في وقت سابق أن قوافل الشاحنات البرية - التي تعطلت هذا الشهر بسبب الهجوم على رفح - لا تزال هي الطريقة الأكثر فعالية لإيصال المساعدات.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: "لدرء أهوال المجاعة، يجب علينا استخدام الطريق الأسرع والأكثر وضوحا للوصول إلى سكان غزة - ولهذا السبب، نحتاج إلى الوصول عن طريق البر الآن".

وقالت واشنطن إن المساعدات الأميركية تصل إلى قبرص لتسليمها إلى غزة عبر الرصيف الجديد.

وطالبت حماس بإنهاء الحصار الإسرائيلي واتهمت واشنطن بالتواطؤ مع سياسة "التجويع والحصار" الإسرائيلية.

وقال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيزور إسرائيل يوم الأحد ويشدد على ضرورة شن هجوم مستهدف ضد نشطاء حماس بدلا من هجوم واسع النطاق على رفح.

وقال البيت الأبيض إن مجموعة من العاملين الطبيين الأمريكيين غادرت قطاع غزة بعد أن علقت في المستشفى الذي كانوا يقدمون فيه الرعاية.