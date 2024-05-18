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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يداهم وكر المتهم بتزوير المحررات الرسمية في الدقهلية

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها  أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بتزوير"برنتات تأمينات " منسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية  وترويجها على المواطنين الراغبين فى إستخراج  بطاقات رقم قومى مثبت بها مهن "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، وقيامه بإرتكاب (5) وقائع تزوير لعدد 
(5 أشخاص مُحددين "تم ضبطهم").
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2 خاتم شعار الجمهورية –الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى - كمية من أصول المستندات والأوراق "المزورة والمعدة للتزوير" – دفاتر وبرنتات تأمين خالية البيانات كمية من الأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء محددة  - هاتف محمول "يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابة عدد (22) واقعة أخرى بذات الأسلوب . 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جرائم تزوير المحررات الرسمية وزارة الداخلية المحررات الرسمية