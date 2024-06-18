إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية أمام مزلقان بلتان، اتجاه محافظة القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي للعلاج، واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بدراجة نارية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى للعلاج.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين من المعاينة الأولية إصابة "محمد.ع.م" 24 سنة، "محمد.ع.ع" 21 سنة، "أحمد.م.م" 22 سنة، مقيمين بمدينة طوخ، جرى نقلهم إلى المستشفى، وجرى رفع آثار تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.