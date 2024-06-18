سكرتير مساعد البحيرة يتابع غرفة العمليات بثالث أيام عيد الأضحي.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد والإنعقاد الدائم لغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وعقد اليوم الثلاثاء، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وذلك بحضور كافة الجهات المعنية ، لمتابعة جهود المحافظة على مدار الساعة و لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول خلال عيد الأضحي المبارك.

وأكد السكرتير العام المساعد، ضرورة التواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة والتي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين لافتاً أن غرفة العمليات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال السكرتير العام المساعد، أن غرفة العمليات الرئيسية تشهد إنعقاد دائم على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد والتى تشهد إستنفار تام بكافة القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة ومنها، متابعة الحملات المستمرة على الأسواق والمجازر بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية التموين ومباحث التموين والمرور الدورى على المخابز والتأكد من عملها بكامل طاقتها الإنتاجية والتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، بالاضافة الى المتابعة المستمرة لحركة المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة والمعديات النهرية.

كما أكد السكرتير العام المساعد، على تكثيف حملات إزالة التعديات خلال عطلة العيد لوقف وإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على الفور ومنع إستغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف وإزالة أي تعدي فى المهد على الفور وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة اليومية بالشوارع والميادين بقرى ومدن المحافظة ورفع المخلفات أولا بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة.

فتح المجازر الحكومية لذبح الأضاحي مجانًا

وأعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فتح المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الاضحى المبارك بالمجان مع تكليف الطب البيطرى بالكشف على الأضاحي.

وشددت على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على البيئة مؤكدًة على رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المجازر مع منع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، ووجهت بتكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات وسلامة المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتهاللحفاظ على أرواحهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك.

كما شددت نائب محافظ البحيرة، تواجـد رؤساء وعناصـر أجهزة النظافـة فـي مـواقعهم وإستمرار أعمال النظافـة بالميادين والشوارع والرفع الفوري لأية تجمعات للمخلفات والقمامة ووضع صناديق القمامة بأماكن واضحة حفاظا على البيئة، تحديد رسوم الخدمات المتكاملة للمخلفات البلدية ورفع كفاءة الأبنية التعليميةو ضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها خصوصاً ملف التصالح، الالتزام التام بتنفيذ احكام قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية واسرهم.