ثالث أيام عيد الأضحي.. وكيل "صحة البحيرة" يتفقد مستشفى إيتاى البارود المركزي

أجري الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، جولة مرورية لمتابعة سير العمل بمستشفى ايتاى البارود المركزي، إجازة عيد الأضحي المبارك.

جاء ذلك في إطار متابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي للإحتفال بعيد الأضحى المبارك، ومتابعة الإنضباط وتواجد الأطباء على رأس العمل ، والإطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

ورافق وكيل وزارة الصحة في البحيرة، خلال الجولة الدكتور إسلام أبوزيد مدير المستشفى، ونواب المدير، ورئيس قسم الصيادلة بالمستشفي والفريق الطبي والإدارى بالمستشفى.

وقدم وكيل وزارة الصحة في البحيرة، التهنئة بالعيد لجميع الحضور، وتفقد أقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، حيث تواجد الفريق الطبي على رأس العمل، كما تابع العمل بصيدلية الطوارئ ، واطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما قام جميعة، بالمرور على وحدة الكلى ، مقدمًا التهنئة لجميع المرضى والعاملين بالعيد، والإستماع لمطالبهم ، واستبين منهم عن رأيهم فى الخدمة المقدمة .

وتابع العمل فى قسم الأشعة، كما تابع العمل فى باقى أقسام المستشفى وانتظام وتواجد الأطباء، وأطقم التمريض، والفرق الطبية على رأس العمل وفقًا لجدول طوارئ عيد الأضحى، وراجع توافر الأرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع الفصائل.

وأكد وكيل وزارة الصحة في البحيرة، خلال جولته، على الإستغلال الأمثل لكل أوجه الموارد المتاحه ، من أجل التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفى ختام جولته التفقدية أعربعن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي والإداري بالمستشفى، ولكافة العاملين بها ، وأشاد بالمجهود المبذول من جميع العاملين بالمستشفى من أجل تقديم خدمة ذات جودة تنال ثقة المواطن البحراوى.

طوارئ بعيد الأضحي في مستشفيات البحيرة

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة في البحيرة، رفع حالة الطواريء القصوي في المستشفيات التابعة للمديرية خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وتوفير كافة المستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطواريء بالمستشفياتن مع تشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوي من المواطنين خلال إجازة العيد.

وأكد وكيل وزارة الصحة في البحيرة، أن هناك متابعة مستمرة للمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من خلال الحملات علي المستشفيات لمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية.