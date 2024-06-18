"فرحتنا في لمتنا".. 3 أحياء بالإسكان البديل تستقبل احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى

استقبلت ثلاثة من أحياء الإسكان البديل بالقاهرة والجيزة، برنامج "فرحتنا في لمتنا"، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة.

وشهد حي المحروسة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، تضمنت محاضرة تثقيفية بعنوان "القيم والأخلاقيات المستفادة من العادات الاجتماعية في العيد"، تحدثت بها د. جيهان حسن - مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، عن طقوس العيد، موضحة أهم القيم والأخلاقيات من العادات الاجتماعية التي اعتدنا عليها من الصغر، ومنها الزيارات الأسرية في الأعياد لتأكيد صلة الرحم وبر الوالدين وتعلم العطاء ومبدأ التسامح.

وأشارت إلى ضرورة أن يتعلم الأطفال الدروس المستفادة من قصة الأضحية وعيد الأضحى، وقصة النبي إسماعيل، وأهمها الرضا وطاعة الوالدين واحترام الكبير، وأن تلك الدروس التربوية يجب أن تظل باقية للأجيال القادمة.

وتضمنت الفعاليات ورشة رسم على الوجه، بجانب ورشة عمل شنط من الفوم، بالإضافة إلى عرض تنورة تفاعل معه الأطفال في جو من البهجة والسرور.

واستقبلت منطقة حدائق أكتوبر مجموعة من الورش الفنية، للأطفال ومنها تشكيلات بالخرز الملون، تشكيلات من عيدان القطيفة، بجانب ورشة رسم حر عن مظاهر العيد.

وأدارت الفنانة أمل محمد حوارا ثقافيا آخر مع الأطفال عن "القيم الإيجابية والسلوكيات الصحيحة" وتحدثت به عن زيارة الأهل وصلاة العيد وتوطيد أواصر المحبة بين الأهل والجيران والأصدقاء وارتباطها بقيم اجتماعية تؤكد هويتنا وثقافتنا.

وفي السياق نفسه شهد حي أهالينا ورشا فنية متنوعة عن مظاهر عيد الأضحى، رسم على الوجه، رسم بألوان المياه، بجانب عرض فني لفرقة التنورة، وعرض أراجوز.

ويشهد برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، للاحتفال بعيد الأضحى زخما وتنوعا كبيرا بالقاهرة والمحافظات، وتقدم خلاله الهيئة 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية المجانية ومنها الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا الثمانينيات والتسعينيات بمسرح السامر لمدة ثلاث ليال، ثم بمسرح قصر ثقافة القناطر الخميس المقبل.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية للأطفال والكبار، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

IMG-20240618-WA0064

IMG-20240618-WA0065

IMG-20240618-WA0066