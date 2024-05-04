شهيدان و5 إصابات جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة "البلبيسي" وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط شهيدين فلسطينيين وخمسة إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة البلبيسي في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين في وسط قطاع غزة .

ومنذ قليل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك عدد من الشهداء جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "البلبيسي" في محيط مركز شرطة الوسطى.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، بوصول إصابات إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة .

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدف بها محيط مركز "أبو مدين" شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، بعد اقتحام الاحتلال البلدة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين، وأفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات عنيفة بمحيط المنزل المحاصر في دير الغصون قرب طولكرم.

وأرسل الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية اقتحمت دير الغصون بمدينة طولكرم تزامنًا مع اشتباكات عنيفة داخل البلدة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، باستشهاد فلسطينيين اثنين في اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال 7 جثامين متحللة لشهداء من مختلف الفئات والأعمار من مناطق متفرقة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وما زالوا مستمرين في عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء.