وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير مسجد الصحابة بشرم الشيخ

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعمال تطوير مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد والشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ومستشاري المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأدى وزير الأوقاف، ومحافظ جنوب سيناء، صلاة العشاء بالمسجد، وشهدا الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف جنوب سيناء على هامش افتتاح أعمال التطوير.وتضمنت الاحتفالية تلاوة الآيات القرآنية، وابتهالات دينية.

ويعد مسجد الصحابة أيقونة مساجد شرم الشيخ، كونه صار بحق منارة للإشعاع الثقافي والحضاري، وهو ليس فقط مكانا لإقامة الصلاة والشعائر ومكانا للعبادة، ولكنه يعد مقصدا ووجهة لزوار مدينة شرم الشيخ، للتأمل في النمط المعماري الفريد والمتميز، وقضاء الأسر بعض الوقت في رحاب المسجد وساحته الخارجية.

وأوضح أن المسجد يحتضن بين جنباته مكتبة قيمة، ويضم مركزًا ثقافيًا إسلاميًا يتكامل مع دور المسجد كقبلة لطلاب العلم والثقافة، والباحثين عن الحقيقة، مشيرًا إلى أن المسجد أصبح بعد تطويره أكثر جمالًا، وجرى تزويده بأحدث التقنيات في الإضاءة، وأسلوب تشغيل المكتبة والمركز الثقافي الإسلامي.

وقال وزير الأوقاف، إن مسجد الصحابة يعد صرح إسلامي فريد على أرض جنوب سيناء منذ بداية إنشاؤه، لذا نحرص على تطويره ورفع كفاءته باستمرار لكونه منارة إسلامية سياحية بمنطقة السوق التجارى بشرم الشيخ.

وأكد أن عصر الرئيس السيسي، فريد وذهبي في عمارة المساجد، وجرى فيه إحلال وتجديد وتطوير أكثر من 11921 ألف مسجد، بتكلفة تزيد عن 18 مليار جنيه، ويعد مسجد الصحابة أحد هذه المساجد الذي أصبح على هذا المستوى العظيم المبهر الذي بالمدينة.

وأوضح أن هذا الكم من المساجد التي جرى تطويرها لم تقم بها أي دولة في العالم خلال هذه الفترة الوجيزة.

وأشاد وزير الأوقاف بحرص محافظ جنوب سيناء، على عمارة بيوت الله، وذلك من خلال حرصه على التوسع في إقامة المساجد الجديدة وتطوير المساجد القديمة إضافة إلى إقامة مجمع ديني ثقافي خدمي بمنطقة نبق ليكون معلما دينيا وثقافيا

وأكد أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص أرض آلاف الأمتار لإقامة مسجد مصر بمدينة شرم الشيخ.

وأشار الوزير إلى أن اليوم السبت 20 أبريل 2024 تعقد محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، بجوائز قدرها 3 مليون، جنيه وتهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم واطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير.