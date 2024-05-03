سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة

شهدت الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية وانتظاما فى حركة سير السيارات، صباح اليوم الجمعة، مع انتشار مكثف للخدمات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والأصعدة، بالمتابعة الدورية من خلال غرف عمليات المرور، فقد ظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية؛ بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

بالإضافة إلى ظهور سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.