اليوم العالمي للمتاحف| ورشة فنية بمتحف شرم الشيخ غدا

أستعد متحف شرم الشيخ لفتح أبوابه مجانا غدا السبت تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو 2024 الذي أطلقه وينظمه المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) منذ عام 1977 ويتم الاحتفال به سنويًا في 18 مايو من كل عام ليكون بمثابة منصة عالمية لتعزيز دور المتاحف في التبادل الثقافي والتعليمي والتنموي وزيادة الوعي بحقيقة أن المتاحف واحدة من أهم مؤسسات التبادل الثقافي وإثراء ‏الثقافات وتنمية التفاهم ‏المشترك والمتبادل وتعزيز التعاون ونشر قيم السلام بين الشعوب.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف ينظم متحف شرم الشيخ ورشه فنيه و عمليه بعنوان (الكتاكومب) وذلك يوم السبت الموافق 18/ 5 / 2024 الساعة السادسة مساءً والورشه ستقام بقاعه التهيئة المرئية يتبعها الجزء العملي بقاعة التربية المتحفية المجاوره لقاعة لVIP والفئة العمرية من سن 6 الى 18 سنه والأدوات المطلوبة:قلم رصاص والوان خشب او فلوماستر



وتعمل المتاحف في جميع أنحاء العالم في هذا اليوم على تكثيف جهودها لتنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تتمحور كل عام حول موضوع مختلف يختاره المجلس الدولي للمتاحف ويأتي موضوع الاحتفال هذا العام 2024م بعنوان "متاحف من أجل تعليم والبحث العلمي ".

والاحتفال باليوم العالمي للمتاحف ذاك اليوم المميز الذي يتم الاحتفال به في 18 مايو من كل عام، والذي يمنحنا فرصة رائعة للتعمق في تاريخ حضارتنا العريقة واكتشاف كنوز المعرفة من خلال زيارة المتاحف المختلفة واتاحة الفرصة للمشاركة في الفاعليات والأنشطة المختلفة التي تقيمها المتاحف احتفالًا بهذا اليوم.

ومتحف شرم الشيخ هو متحف يقع بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ويقع المتحف على طريق المطار على مساحة تبلغ 192.000م2 ويتكون المبنى من 9 صالات وقاعة للمؤتمرات وبدروم وعدد من المحال للحرف التراثية ومسرح مكشوف وعدد من المطاعم ومن المقرر افتتاحه في صيف 2019.

وتعود فكرة بناء متحف شرم الشيخ إلى عام 2006 لكن لم يتم بناءه ثم جاءت ثورة 25 يناير وتعذر توفير المبلغ اللازم لإنشاء المتحف.في عام 2017 تم استكمال بناء المتحف وتم تخصيص 200 مليون جنيه لصالح المشروع.

والعرض المتحفى سيدور حول مختلف الحضارات بوجه عام، والحضارة المصرية القديمة بشكل خاص، وذلك لتسليط الضوء على الحضارات الأخرى ويضم المتحف في قاعته الأولى ما يقرب من 700 قطعة أثري وفي القاعة الثانية ما يقرب من 500 قطعة أثرية وتبلغ المساحة الكلية للمتحف 192000 م٢ ومساحة العرض المتحفي 5000 م٢، وقد بدأت أعمال المشروع عام 2003 وتوقفت عام 2011 وتم استئناف الأعمال به مرة أخرى في عام 2018، حيث بلغت تكلفة المشروع 812 مليون جنيه.

يحتوي المتحف على ممر متحفي ضخم "الممر الملكي" ويعرض التماثيل الملكية الموجودة في الحضارة المصرية القديمة كتمثال الملكة حتشبسوت ووالدها الملك تحتمس الأول والملك رمسيس الثاني والمعبودة حتحور ربه الخير والجمال والموسيقى.

ويعرض المتحف الأوجه المختلفة للحضارة المصرية متمثلة في 5200 قطعة أثرية منتقاة، تم اختيارها بعناية من المخازن المتحفية بقصر المنيل وكوم أوشيم وسقارة ومتاحف السويس والإسماعيلية واليوناني الروماني بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، وكذلك مخازن مدينة الأقصر والأشمونين بالمنيا وغيرها.

ومن أهم القطع الأثرية بالمتحف قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للإله "ايروس" وهو يصطاد الغزلان والتي تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للإله "بس" من الطين الغير مكتمل الحرق وسوف يتم وضعه في قاعة "الإنسان والحياة البرية"، هذا بالإضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثًا ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.

ويلعب المتحف دورًا هامًا في تنشيط السياحة وذلك بخلق منتج سياحي جديد يضاف لمدينة السلام وهي السياحة التاريخية والأثرية.

يذكر أن دول العالم تحتفل في الثامن عشر من مايو من كل عام بيوم المتاحف العالمي، وهو مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية المتاحف ودورها في المجتمع. وتشارك مصر في هذه الاحتفالية سنوياً من خلال فتح أبواب متاحفها مجاناً للجمهور، وتنظيم فعاليات وبرامج تهدف إلى تعريف الجمهور بالكنوز الأثرية والحضارية التي تضمها المتاحف.

تاريخ اليوم العالمي للمتاحف:

تأسس اليوم العالمي للمتاحف عام 1977 من قبل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويهدف الاحتفال إلى زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة، وتم تبني موضوع سنوي للحدث لأول مرة في عام 1992، وتشارك المتاحف من جميع أنحاء العالم في فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، والتي تشمل المعارض والعروض والمحاضرات وورش العمل.

أهمية المتاحف:

تُعد المتاحف بمثابة حراس للذاكرة والتاريخ، فهي تحفظ القطع الأثرية والتحف التي تُجسّد حضارات وثقافات مختلفة، وتلعب المتاحف دورًا هامًا في التعليم والتربية، فهي تُتيح للجمهور التعرف على التاريخ والثقافة والفنون من خلال المعارض والعروض التفاعلية، وتُساهم المتاحف في تنمية السياحة، فهي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاطلاع على روائع الحضارة الإنسانية.

فعاليات مصر في اليوم العالمي للمتاحف:

تفتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية أبوابها مجاناً للجمهور، وتنظم وزارة السياحة والآثار فعاليات متنوعة في المتاحف، تشمل عروض موسيقية وفنية، وورش عمل تفاعلية للأطفال، وجولات إرشادية للمتاحف، ومحاضرات وندوات حول موضوعات ذات صلة بالمتاحف.

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