جيش الاحتلال يعلن العثور على جثث 4 إسرائيليين شرق رفح

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحام مخيم جباليا شمال قطاع غزة لليوم السادس علي التوالي بغارات منذ فجر اليوم الجمعة وحتي بعد عصر اليوم واستهدف العدوان الاسرائيلي حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة وتزامن معه قصف مدفعي علي منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا كما يجري اطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الاسرائيلي التي توسع توغلها داخل المخيم وسمع دوي القصف المدفعي الاسرائيلي منذ الثانية صباح اليوم الجمعة وحتي الان وطال مناطق غرب المخيم ومحيط مستشفي كمال عدوان.

وقال شهود العيان ان قوات الاحتلال تعمل علي توسيع مناطق السيطرة النارية الاسرائيلية لتشمل حي القصاصيب ومحيط مقبرة الفالوجا ونهاية شارع الهوجا كما تواصل قوات الاحتلال تقدم آلياتها العسكرية في مدخل بيت حانون ومحاصرة عدد من المنازل واهالي البلدة النازحين في مراكز الايواء دون تمكنهم من المغادرة .

وبلغ عدد الشهداء اثر العدوان علي حي جباليا بشمال قطاع غزة 20 شهيد من عائلات حسام شعبان وصفوت شعبان واسرهم بخلاف عدد من الجرحي والمفقودين كما وصل جثمان الشاب جهاد ابو عرمانه الي المستشفي الميداني الاماراتي اثر استهدافه في شرق مدينة رفح وجار تحويله الي المستشفي الكويتي.

كما شوهدت جثامين عشرات الشهداء تنتشر في شوارع مخيم جباليا ولايمكن الوصول اليها لانتشالها بسبب استمرار القصف الاسرائيلي .

كما جاء في بيان لجيش الاحتلال انه عثر علي جثث مختطفين اسرائيليين شرق رفح ونشر صورهم .

وقالت تقارير ميدانية فلسطينية أن قوات الاحتلال تسعي لتنفيذ مزيد من التوغلات في مدينة رفح اعتبارا من الاسبوع المقبل كما سيحاول الاحتلال الاسرائيلي الانتهاء من السيطرة علي محور صلاح الدين بشكل كامل قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال شهود العيان ان الدبابات الاسرائيلية وصلت الي صالة حمدان ومحيط مستشفي النجار من اتجاه حي التنور وتزامن ذلك مع استمرار القصف المدفعي لمناطق حي الجنينة والبرازيل وقصف عدد من المنازل شرق رفح .

وواصل جيش الاحتلال قصف عنيف على شرق ووسط مدينة رفح .