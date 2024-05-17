رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية

التقى مرزق رزيق سالم رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء حسين محمد رئيس قسم متابعة المشروعات بالديوان العام لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية لمجلس مدينة الحسنه والتعرف على نسبة التنفيذ التى وصل إليها كل مشروع من المشروعات وذلك لتسليمها قبل انتهاء العام المالى الحالي.

وأكد رئيس المدينة أن مجلس الحسنة يتابع كافة المشروعات ويلزم جميع الشركات المنفذة للمشروعات بالالتزام بجميع الاشتراطات المتفق عليها بكراسه الشروط الخاصة بكل مشروع والالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشروعات وذلك قبل انتهاء العام المالى الحالى ٠



فى سياق اخر إلتقى رئيس المدينة بعض المواطنين وتم عرض الشكوى المقدمة ووعد بالتواصل مع الجهات المختصة لحل المشكلة من أجل اهالي قرى المركز والمدينة

كما تعرف من خلال مجموعة الشباب على الدور الذى تمثله مؤسسة صناع الحياه فى تنمية المجتمع من خلال عده برامج مختلفة وكيفية تقديم الدعم لأهالينا بالمنطقة

وأكد رئيس المدينة على تقديم الدعم لمثل هذه المؤسسات من أجل وصول الدعم لكل مستحقيه خاصة من فئه تكافل وكرامة حيث تم توزيع مجموعة من الإعانات على أصحاب هذة الفئة بمركز الحسنة تحت إشراف التضامن الاجتماعي بالحسنه .

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