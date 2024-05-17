بالصور.. انتشال جثمان شخص مجهول الهوية ألقى بنفسه فى مياه النيل بشربين

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى محافظة الدقهلية منذ قليل من انتشال جثمان شخص مجهول الهوية فى العقد الرابع من عمره ألقى بنفسه فى مياه النيل من أعلى كوبرى محلة انجاق بشربين وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى .

شخص القى نفسه فى مياه النيل من أعلى كوبرى محلة انجاق

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من أحد الأهالى بقيام شخص بإلقاء نفسه فى مياه النيل من أعلى كوبرى محلة انجاق التابعة للمركز .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ حيث تمكنت القوات من انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنها لشخص فى العقد الرابع من عمره ويرتدى ملابسه كامله ولا يوجد بحوزته أى إثبات شخصية .

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شربين المركزى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وهويته.

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