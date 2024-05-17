فايزة هنداوي: سينما عادل إمام جسدت واقع المواطن

أشادت الناقدة الفنية فايزة هنداوي بعقلية الزعيم عادل إمام، وكيفية إدارته لموهبته الفنية، موضحة أن هناك العديد من الأسماء ربما لهم موهبة فنية أكبر من عادل إمام، ولكن الأخير يملك عقلية جعلت من أسطورة فنية لا يمكن أن تتكرر.

واستطردت "هنداوي"، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن عادل إمام صاحب تجربة فنية تستحق كل التقدير، لما قدم من قضايا تهم المجتمع وتهم المواطن البسيط، وطرح كل الملفات التى يعاني منها الجمهور، وهو ما حقق علاقة متماسكة بين الجمهور والفنان عادل إمام خارج نطاق العلاقة بين الجمهور والفنان، وأصبحت سينما عادل إمام سينما جسدت واقع المواطن.

وكشفت أن الفنان عادل إمام كان يختار جلساته وسهراته مع الأصدقاء بعناية شديدة، وحاوط نفسه بعدد من الأصدقاء الذين ينقلون له نبض الشارع طوال الوقت، إلى جانب نشأة الزعيم من مناطق شعبية بسيطة، وهي ما أهلته للقرب من واقع المواطن، وفهم كل ما يمر به من أزمات وأوجاع، وطرحها فنياً بمنتهي الوعي والذكاء الفني.

يشار الى أن الفنان عادل إمام يحتفل اليوم الموافق ١٧ مايو بعيد ميلاده، وسط تهنئة الوسط الفنى فى مصر والعالم العربي، وبمشوار حافل لنجم استثنائي.