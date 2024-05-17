اليوم العالمي للمتاحف| تعرف على أبرز مزارات الإسكندرية

تحتفل متاحف الإسكندرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، غداً السبت 18 مايو 2024، باليوم العالمي للمتاحف، حيث تفتح أبوابها بالمجان للزائرين المصرين.

وقد أعلن المجلس الأعلى للأثار التابع لوزارة السياحة والآثار عن إتاحة دخول المصريين غداً للمتاحف التابعة للوزارة بجميع محافظات مصر بالمجان، تزمناً مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للمتاحف، الموافق 18 مايو من كل عام.

وتستعرض لكم “البوابة نيوز” جولة عن أبرز المتاحف التي تفتح أبوابها غداُ بالمجان لزوار محافظة الإسكندرية:

متحف المجوهرات الملكية

وهو واحد من أبرز المتاحف التابعة للأسرة الملكية والذي يتميز بوجود مجموعة مميزة وفريدة من مجوهرات أسرة محمد على باشا، ويتكون القصر من جناحين جناح شرقي، وجناح غربي، ويحتوي على 13 قاعة.

يعرض في المتحف ما يقارب من 1000 قطعة‏، من بينها قلادة محمد على باشا من الذهب ومرصعة بالماس والزمرد الأخضر، وشخشيخة الملك فاروق على شكل التاج الملكي من البلاتين ومرصعة بالماس والياقوت الأحمر، نيشان الكمال خاص بالسيدات من الذهب ومرصع بالألماس.

المتحف اليوناني الروماني

أما عن المتحف اليوناني الروماني فهو من أكبر المتاحف في الإسكندرية والتي افتتح مؤخراً بعد عملية تطويره والتي استغرقت عدة أعوام، فهو ينظم مجموعة من الجولات الإرشادية، وسلسلة من الندوات التي تحي التراث السكندري الأثري.

وأيضا يضع الضوء على بعض القطع النادرة التي لا وجود لها في أي مكان حول العالم، ويضم مجموعة من القطع الأثرية اليونانية والرومانية من مصر.

متحف الإسكندرية القومي

أما عن المتحف القومي فهو عبارة عن معرض فني يضم مجموعة من اللوحات النادرة والتي تعبر عن إنجازات الحملة الفرنسية العلمية لمدينة الإسكندرية، مع وجود مجموعة من الخرائط للعلماء المصاحبين للحملة وهي من مقتنيات المؤرخ عباس أبو غزالة، وتحت عنوان الإسكندرية بين كليبر وبونابرت.

يذكر أن دول العالم تحتفل في الثامن عشر من مايو من كل عام بيوم المتاحف العالمي، وهو مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية المتاحف ودورها في المجتمع. وتشارك مصر في هذه الاحتفالية سنوياً من خلال فتح أبواب متاحفها مجاناً للجمهور، وتنظيم فعاليات وبرامج تهدف إلى تعريف الجمهور بالكنوز الأثرية والحضارية التي تضمها المتاحف.

تاريخ اليوم العالمي للمتاحف:

تأسس اليوم العالمي للمتاحف عام 1977 من قبل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويهدف الاحتفال إلى زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة، وتم تبني موضوع سنوي للحدث لأول مرة في عام 1992، وتشارك المتاحف من جميع أنحاء العالم في فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، والتي تشمل المعارض والعروض والمحاضرات وورش العمل.

أهمية المتاحف:

تُعد المتاحف بمثابة حراس للذاكرة والتاريخ، فهي تحفظ القطع الأثرية والتحف التي تُجسّد حضارات وثقافات مختلفة، وتلعب المتاحف دورًا هامًا في التعليم والتربية، فهي تُتيح للجمهور التعرف على التاريخ والثقافة والفنون من خلال المعارض والعروض التفاعلية، وتُساهم المتاحف في تنمية السياحة، فهي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاطلاع على روائع الحضارة الإنسانية.

فعاليات مصر في اليوم العالمي للمتاحف:

تفتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية أبوابها مجاناً للجمهور، وتنظم وزارة السياحة والآثار فعاليات متنوعة في المتاحف، تشمل عروض موسيقية وفنية، وورش عمل تفاعلية للأطفال، وجولات إرشادية للمتاحف، ومحاضرات وندوات حول موضوعات ذات صلة بالمتاحف.