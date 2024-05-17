اليوم العالمي للمتاحف| تعرف على مقتنيات متحف الغردقة الأثري

أعلن قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، أنّ هناك 31 متحفًا أثريًا ستفتح أبوابها غدًا لدخول المصريين بالمجان بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، ومن ضمن المتاحف التي سوف تستقبل المصريين، غدا السبت بالمجان، متحف الغردقة الاثري، حيث يضم المتحف الآلاف من القطع الأثرية المختلفة التى ترجع لعدة عصور بداية من العصر الفرعونى إلى العصر الحديث، ويتم عرضها بنظام العرض المتحفى المجمع من كل عصر .

وضمن مقتنيات المتحف، قطع الأثرية فريدة قطعة عبارة عن تاج من الذهب مرصع بالمجوهرات المختلفة من الحلي ويرحع تاريخه الاسرة العلوية وهو عبارة عن تاج رائع من الذهب مرصع بفصوص من الألماس واللؤلؤ الطبيعي.

بينما يضم المتحف ايضا، خمس قطع من حجر شبه كريم وهو حجر الأكوامارين ذو اللون المميز والرائع، كما أن التاج أيضا مطلي في بعض الأجزاء بالمينا الخضراء لإضفاء لمعة على باقي أجزاء التاج.

يذكر أن دول العالم تحتفل في الثامن عشر من مايو من كل عام بيوم المتاحف العالمي، وهو مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية المتاحف ودورها في المجتمع. وتشارك مصر في هذه الاحتفالية سنوياً من خلال فتح أبواب متاحفها مجاناً للجمهور، وتنظيم فعاليات وبرامج تهدف إلى تعريف الجمهور بالكنوز الأثرية والحضارية التي تضمها المتاحف.

تاريخ اليوم العالمي للمتاحف:

تأسس اليوم العالمي للمتاحف عام 1977 من قبل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويهدف الاحتفال إلى زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة، وتم تبني موضوع سنوي للحدث لأول مرة في عام 1992، وتشارك المتاحف من جميع أنحاء العالم في فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، والتي تشمل المعارض والعروض والمحاضرات وورش العمل.

أهمية المتاحف:

تُعد المتاحف بمثابة حراس للذاكرة والتاريخ، فهي تحفظ القطع الأثرية والتحف التي تُجسّد حضارات وثقافات مختلفة، وتلعب المتاحف دورًا هامًا في التعليم والتربية، فهي تُتيح للجمهور التعرف على التاريخ والثقافة والفنون من خلال المعارض والعروض التفاعلية، وتُساهم المتاحف في تنمية السياحة، فهي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاطلاع على روائع الحضارة الإنسانية.

فعاليات مصر في اليوم العالمي للمتاحف:

تفتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية أبوابها مجاناً للجمهور، وتنظم وزارة السياحة والآثار فعاليات متنوعة في المتاحف، تشمل عروض موسيقية وفنية، وورش عمل تفاعلية للأطفال، وجولات إرشادية للمتاحف، ومحاضرات وندوات حول موضوعات ذات صلة بالمتاحف.