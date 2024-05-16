بسبب سوء الأحوال الجوية.. وقف جميع رحلات الأنشطة البحرية بالغردقة

تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج والعاصفة الترابية التي شهدها البحر الأحمر، صباح اليوم، الخميس في وقف جميع رحلات الغطس والأنشطة البحرية بالغردقة، حيث تم إلغاء جميع رحلات اللنشات السياحية المتجهة لمناطق الغوص والشعاب المرجانية وشواطئ الجزر البحرية والمحميات الطبيعية.

وأكد حسن الطيب، خبير بحري، ومؤسس جمعية الإنقاذ بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفيه، أن الأجهزة المختصة أبلغت إشارة لمختلف مراكز الغوص والسقالات والمراين البحرية بأن حالة الجو بالبحر الأحمر غير مستقرة والأمواج مرتفعة وسرعة في الرياح، بالإضافة إلى العاصفة الترابية، حسب تحذيرات الأرصاد الجوية.

وأشار الطيب، إلى إيقاف الرحلات البحرية للغوص لحين التحسن في الأحوال الجوية وتم إخطار السائحين الحاجزين بهذه الرحلات بالقرار حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت من خطورة الملاحة والصيد، وتعرضت مدن محافظة البحر الأحمر الشمالية لحالة من سوء الأحوال الحوية وانخفاض الرؤية وسرعة في الرياح، كما شهدت مياه البحر الأحمر ارتفاعا بالأمواج، وسرعة في الرياح.