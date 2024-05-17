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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جامعة سوهاج تُنشئ صالة رياضية ضخمة بمواصفات عالمية بتكلفة مليار جنيه

الصالة الجديدة
الصالة الجديدة
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يشهد قطاع الرياضة في مصر نقلة نوعية جديدة مع إعلان جامعة سوهاج عن إنشاء صالة رياضية ضخمة بمواصفات عالمية، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار جنيه.

ومن جهته أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الصالة الرياضية الجديدة تُعدّ صرحًا رياضيًا ضخمًا متكامل الخدمات، حيث تُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع وتتسع لـ 5 آلاف متفرج.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن نسبة إنجاز الصالة قد وصلت إلى 60%، وأن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمالها في أقرب وقت ممكن.

رئيس جامعة سوهاج: الصالة الرياضية الجديدة واحدة من 5 صالات أولمبية

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أن هذه الصالة تُمثل نقلة نوعية على مستوى الجامعات المصرية، حيث تُعدّ واحدة من 5 صالات أولمبية تلبي المعايير الدولية، وستوفر مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والفعاليات المجتمعية ضمن بيئة تفاعلية مميزة.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن افتتاح هذه الصالة سيعزز من فرص الاحتراف الرياضي للمواهب الشابة المحبة للرياضة، وسيُساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى في المستقبل.

وشدد رئيس جامعة سوهاج، على حرصه على تسريع وتيرة العمل في الصالة الرياضية الجديدة، لضمان جاهزيتها لاستقبال الأحداث والبطولات الرياضية المتنوعة في أقرب وقت ممكن، خاصةً مع توافر الملاعب والصالات المغطاة للألعاب الفردية والجماعية.

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