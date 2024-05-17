نتنياهو في ورطة ومأزق.. عادل حمودة يكشف الأسباب

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الوضع في إسرائيل صعب جدا، واحتفلت إسرائيل في 14 مايو بذكرى قتلى الحروب وهو ما يتوافق مع ذكرى تأسيس ما يسمى بالدولة الإسرائيلية.

وأضاف حمودة، اليوم الجمعة، خلال تغطية خاصة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، مع الإعلامي جمال عنايت، وجد أن هناك زحام كبير في المقابر وهو ما يدل على زيادة قتلاهم، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأزق حاد جدا، والمشكلة الكبرى أنه كيف لحكومة في وقت الحرب أن تختلف مع وزير دفاعها، حيث أنه من المهم أثناء الحرب أن يكون هناك توافق بين القرار السياسي والعسكري.

وأوضح أن 40% من الشعب الإسرائيلي مع احتلال غزة، و40% ضد احتلال غزة، و20% ليس لهم رأي، وكل المحللين الإسرائيليين يحذروا من احتلال غزة، منوها بأن الجنود الإسرائيليين أصبحوا في حالة هلع من أي وجه يطل من مبنى حتى أنهم يطلقوا النار على زملائهم بما يسمى بالنيران الصديقة.