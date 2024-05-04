فلسطين.. طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا في منطقة أرض الشنطي شمال مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة استهدفت بها منزل في منطقة أرض الشنطي شمال مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، بعد اقتحام الاحتلال البلدة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين، وأفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات عنيفة بمحيط المنزل المحاصر في دير الغصون قرب طولكرم.

كما أرسل الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية اقتحمت دير الغصون بمدينة طولكرم تزامنًا مع اشتباكات عنيفة داخل البلدة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، باستشهاد فلسطينيين اثنين في اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وأصيب مواطن فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، وانتشرت الآليات العسكرية داخل البلدة، وقام جنود الاحتلال بتفتيش عدة منازل وتخريب محتوياتها داخل البلدة.

ومساء أمس الجمعة، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال 7 جثامين متحللة لشهداء من مختلف الفئات والأعمار من مناطق متفرقة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وما زالوا مستمرين في عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء.