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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انتظام سير امتحانات النقل الأزهرى بمعاهد شمال سيناء دون شكاوى

امتحانات النقل الأزهرى
امتحانات النقل الأزهرى
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أكد الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والدينية، على أهمية حرص المنطقة الازهرية على انتظام سير الامتحانات وتوفير الهدوء والاستقرار داخل اللجان، وأشار إلى ضرورة وضع خطط متابعة دقيقة لضمان تنفيذ تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات بشكل صحيح.

حيث انطلقت اليوم السبت، امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بالمعاهد الأزهرية التابعة لمنطقة شمال سيناء الأزهرية.

وتفقد الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والدينية، خلال جولة شملت العديد من اللجان الامتحانية بمعاهد العريش الجديد الابتدائي ومعهد العريش الجديد الاعدادي بنين وفتيات، ومعد أسامة بن زيد الابتدائي، ومعهد فتيات ضاحية السلام الإعدادى، التابعين لإدارة العريش التعليمية الأزهرية.

وأكد الشيخ محمد سعد على أهمية حرص المنطقة على انتظام سير الامتحانات وتوفير الهدوء والاستقرار داخل اللجان، وأشار إلى ضرورة وضع خطط متابعة دقيقة لضمان تنفيذ تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات بشكل صحيح.

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